Detran multa 49 motoristas por dirigirem alcoolizados no fim de semana

(crédito: Divulgação/Detran)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) multou 49 pessoas por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica durante fiscalização realizada entre sexta-feira (29/1) e domingo (31/1). De acordo com a instituição, os agentes também autuaram 32 condutores por não terem permissão para dirigir, e 30 por guiarem veículos com escapamentos irregulares.

Durante as operações, os fiscais do Detran flagraram cinco carros com débitos entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, e 54 veículos foram encaminhados ao depósito. As fiscalizações ocorreram em Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Lago Norte, Lago Sul, Paranoá, Planaltina e Santa Maria.