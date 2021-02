MPDFT encontra condições precárias nas passagens subterrâneas do Eixão Sul

CB Correio Braziliense

Após vistorias realizadas nas passagens subterrâneas do Eixão Sul, no sábado (30/1), integrantes da Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade) encontraram condições precárias nas instalações dos túneis. Atrelada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a equipe identificou problemas semelhantes aos existentes no Eixão Norte: sujeira, mau cheiro, iluminação deficiente, piso irregular, infiltrações e insegurança.

Nessa última inspeção, um drone foi utilizado para captar imagens aéreas de pedestres, que se arriscam em meio aos automóveis em alta velocidade durante a travessia da via. As condições de acessibilidade verificadas na vistoria são mais precárias que as encontradas na Asa Norte, descrevem os peritos. A Rede Urbanidade acredita que nenhuma das passagens é acessível para cadeirantes. As rampas estreitas e inclinadas dificultam o trânsito de ciclistas.

Para o promotor de Justiça Dênio Augusto Moura, “o Eixo Rodoviário e os Eixinhos funcionam como barreiras à mobilidade ativa. As passagens subterrâneas são elementos essenciais para a circulação segura de ciclistas e pedestres no sentido leste/oeste da cidade e para a integração desses modais com o transporte público coletivo”.

As informações obtidas pela Rede Urbanidade serão incluídas em procedimento instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) sobre o tema. Em junho de 2020, peritos do MPDFT haviam feito vistoria nas passagens e apontaram diversas irregularidades, como infiltrações, deficiência de iluminação, falta de acessibilidade, pontos cegos e muita sujeira.

Ainda em 2020, foram requisitadas informações aos órgãos competentes sobre a natureza e o número de crimes cometidos nas passagens, além dos atropelamentos ocorridos ao longo do Eixo Rodoviário.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que, em 2019, 14 pedestres e um ciclista ficaram feridos em atropelamentos na via. Nesse mesmo período, três pedestres perderam a vida no local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) esclareceu que, das 240 ocorrências policiais relacionadas às passagens subterrâneas, de janeiro de 2019 a maio de 2020, 172 diziam respeito a roubos a transeuntes, 21 a furtos diversos e 12 a furtos de celulares.

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Prourb, em parceria com estudiosos e representantes de organizações que se dedicam à causa da mobilidade.

Revitalização

No sábado (30/1), o Correio publicou matéria sobre as condições das passagens subterrâneas do Eixão, e ouviu especialistas envolvidos com a segurança, administração e fiscalização desses locais. Segundo a administradora regional do Plano Piloto, Ilka Teodro, há um plano de revitalização para esses locais sendo elaborado desde 2019, em conjunto aos demais órgãos do GDF.

