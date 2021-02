MPDFT solicita à Secretaria de Saúde a ampliação do número de salas de vacinação

CB Correio Braziliense

(crédito: CB/DA Press / Carlos Vieira)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou à Secretaria de Saúde (SES) a ampliação do número de salas de vacinação para pessoas com mais de 80 anos. O pedido ocorreu no último domingo (31/1), onde o órgão alerta à pasta que as 36 salas previstas podem não ser suficientes para atender os mais de 42 mil idosos esperados.

No documento, o MPDFT solicita que a SES tome providências para evitar aglomerações nos locais de vacinação, dada a vulnerabilidade da população idosa. Como sugestões, o MPDFT cita a possibilidade de oferecer a imunização em sistema drive-thru e o agendamento pela internet.

A SES tem 48 horas para informar as medidas tomadas para evitar a formação de filas extensas e de aglomerações nos locais de vacinação; evitar que os idosos tenham de aguardar no sol ou na chuva; e evitar que idosos com dificuldade de locomoção tenham que percorrer grandes distâncias para chegar ao local da vacinação.

Primeiro dia

Os postos de saúde amanheceram com fila, depois que a Secretaria de Saúde antecipou o início da vacinação de idosos no DF. De acordo com o MPDFT, é de responsabilidade da SES resguardar a integridade física dos idosos.

Na expectativa de se vacinar, idosos acima de 80 anos enfrentam problemas como calor e secura nas filas dos postos de saúde, além do risco de aglomerações. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura média está em 28,5 °C no Plano Piloto e 29 °C em outras regiões administrativas. A umidade relativa do ar está em 45% nesta segunda-feira (1º/2).