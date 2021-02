Covid-19: DF tem a maior taxa de vacinados do Brasil

CB Correio Braziliense

Distrito Federal tem a maior porcentagem populacional vacinada do país, segundo levantamento do grupo Coronavírus Brasil - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O Distrito Federal tem a maior porcentagem populacional vacinada do país, de acordo com o vacinômetro feito pelo grupo Coronavírus Brasil. 1,95% dos habitantes do DF estão imunizados contra a covid-19, o que representa 59.671 pessoas, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do DF, da noite desta segunda-feira (1°/2).

Atrás do Distrito Federal, está Roraima, com 1,7% da população vacinada, correspondente a 10.715 pessoas. O terceiro lugar na lista pertence ao Mato Grosso do Sul, que tem 1,64% de imunizados, o que significa 46.152 cidadãos vacinados contra a covid-19.

A proporção entre o número de vacinados e a quantidade de habitantes traz o DF à frente de estados em que o número bruto de pessoas imunizadas é maior do que o da capital federal, como São Paulo (0,97%), Bahia (1,39%) e Rio de Janeiro (1,06%).

São Paulo tem 450.276 pessoas imunizadas contra a doença, Bahia conta 207.234 cidadãos vacinados e o Rio de Janeiro tem 183.441 habitantes imunizados.

O estado com a menor taxa é Tocantins, cuja proporção entre vacinados e quantidade de moradores está em 0,59%, ou seja, 9.408 de habitantes tocantinenses imunizados.

A menor quantidade de pessoas vacinadas pertence ao Acre, com 5.799 moradores. A proporção do estado, no entanto, é de 0,65%.