Pontos de vacinação em drive-thru têm longas filas na manhã desta terça

JM Jéssica Moura

(crédito: Jéssica Moura/CB/DA Press)

Antes mesmo do início da vacinação, marcada para as 8h, os idosos e seus acompanhantes já chegaram aos locais de vacinação contra a covid-19. Nesta terça-feira (2/2),começam as imunizacões no sistema drive-thru em onze pontos da cidade. Na segunda, o processo foi adiantado em quatro lugares

Na unidade instalada no estacionamento da Universidade Unieuro, em Águas Claras, havia uma longa fila de carros, que começa na saída para a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e se estende para a cidade, alcançando a Avenida Castanheiras.

A primeira da fila é a aposentada Valda Souza, 81 anos, moradora da região. Ela chegou ao local às 4h para garantir sua dose. Depois de imunizada, diz que nada muda na rotina: "Continuar com distanciamento, usando máscara, álcool gel, sem abraçar ou beijar muito", frisa.

No parque da cidade, também havia uma longa fila no início desta manhã.

A aplicação das doses vai até as 17h. A estimativa da Secretaria de Saúde é imunizar cerca de 42 mil pessoas com 80 anos ou mais e não há prazo para encerrar a campanha.