Pouca fila e agilidade marcam vacinação no posto da 612 Sul

CM Cibele Moreira

Alguns idosos levaram menos de 10 minutos para se vacinar no posto da 612 Sul - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Agilidade e pouca fila marcaram a vacinação na Unidade Básica de Saúde 1, na 612 Sul, nesta terça-feira (2/2). O tempo médio de espera está em torno de 5 a 10 minutos. "Eu mal entrei e já fui vacinada, foi ótimo", comemorou Lúcia Maria Guimarães, 82 anos.

O cenário foi bem diferente do que foi encontrado na segunda-feira (1/2), que contou com uma longa fila e falta de doses após duas horas do início da vacinação. O Correio conversou com o gerente da unidade que explicou que hoje o fluxo está bem melhor e o caminhão com mais doses está repondo com maior frequência.

A advogada Mabel Resende, 43 anos, acordou cedo para levar a mãe para vacinar. Pela praticidade e segurança, ela resolveu ir no drive-thru do Parque da Cidade. "A gente chegou lá era 7h40, a fila estava enorme. Até às 9h não tinha andado nada, então resolvemos vir aqui. Em menos de dez minutos minha mãe estava vacinada", relata Mabel.

"Eu adorei, foi muito rápido. Já estou ligando para as minhas amigas para avisar", pontua Almerinda Gonçalves de Souza, 82 anos. A notícia boa foi um motivo para reencontrar familiares e amizades de longa data. "Pena que não tem um boteco aqui perto para a gente sentar", brinca Almerinda.