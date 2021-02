Mega-sena acumulada em R$25 milhões; Veja cuidados que o ganhador deve ter

CB Correio Braziliense

O sorteio ocorre nesta quarta-feira (3/2) com prêmio estimado de R$25 milhões. - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O prêmio da Mega-sena está estimado em R$ 25 milhões para o próximo concurso, que ocorre nesta quarta-feira (3/2). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas nos últimos três concursos. Com isso, o acúmulo do montante cresceu, aumentando a expectativa dos apostadores.

Muitos apostadores sonham com o prêmio para quitar as dívidas, comprar a casa própria ou um carro novo. Porém, um dos principais cuidados que o ganhador deve ter ao levar o montante é não gastar tudo. Parece até impossível acabar com R$ 25 milhões rapidamente, mas caso o apostador não tome algumas precauções, o dinheiro pode ser gasto de maneira descontrolada.

Segundo o professor de finanças do Ibmec William Baghdassarian, o controle emocional é um fator importante para se organizar financeiramente e manter a quantia em dinheiro bem administrada. “O grande problema das pessoas endividadas não é tanto a parte de como investir ou como gastar. É a parte de como controlar a emoção em relação às possibilidades que se tem de consumo. Tem muita gente que acaba gastando dinheiro por um desvio emocional”, destaca o professor William.

O especialista em finanças recomenda ao vencedor ficar atento em relação aos investimentos. É necessário variar a caderneta de investimentos tanto em rendas fixas como em rendas variáveis para mantê-la balanceada, além de acertar as dívidas. Os apostadores devem procurar especialistas no assunto para saber a melhor forma de lidar com o montante.

Escolha dos números

Alguns jogadores acreditam que existe uma fórmula na hora de escolher os números e ganhar na loteria. Porém, segundo o professor Dr. Jhames Sampaio do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília, a única forma de aumentar as chances de ganhar na mega-sena é apostar em mais números.

“Não existe um mecanismo específico de números que dão mais chances de ganhar. As pessoas podem pensar que existem números que saem mais. Mas, na verdade, isso é algo da matemática, são 50.063.860 possíveis jogos”, esclarece o professor Jhames.

Para aquelas pessoas que têm a sensação de que alguns jogos saem mais do que outros, o professor explica que “é porque ainda não houve os mais de 50 milhões de sorteios da mega-sena podendo haver uma aglomeração de alguns números, mas que rapidamente isso vai deixar de existir à medida que forem realizados mais sorteios”.

Como jogar

O apostador deve escolher, no mínimo, seis dezenas entre os 60 números disponíveis para compor um jogo e ganhar o prêmio máximo ao acertar todas. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. E quanto mais números marcar na cartela, maior ficará o preço da aposta. Em compensação, serão maiores as chances de faturar o prêmio da Mega-sena.

Para jogar on-line

Existe a possibilidade de jogar on-line na Mega-sena. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e ter CPF para se cadastrar nas Loterias Online. Para apostar, também é preciso possuir cartão de crédito. A Caixa requer dois passos para o cadastro: informar seus dados pessoais e depois fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. A senha deve ser cadastrada com 6 números.

Nos jogos feitos na Loterias Online, o apostador pode efetivar as apostas de, no mínimo R$ 31,50, e, no máximo R$ 945 por dia. O portal recebe as apostas por 24h. Porém, é importante ter atenção com o horário de fechamento do concurso, que é o mesmo praticado nas Casas Lotéricas (1h antes dos sorteios).

Caso o apostador ganhe algum prêmio, é preciso imprimir o comprovante de aposta e geração do Código de Resgate (que deve ser memorizado) e ir até a lotérica de preferência, onde serão digitados CPF e código gerado.

Para excluir seu cadastro, ligue para: 3004 1104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (demais regiões).