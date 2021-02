Covid-19: com nove mortes em 24h, média móvel de óbitos cresce no DF

CB Correio Braziliense

No total, o DF conta 4.573 vítimas e 278.316 infectados pela covid-19. O número de recuperados da doença soma 268.470 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um dia após o começo da vacinação contra a covid-19 para idosos de 80 anos ou mais, o Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (2/2), nove mortes e 409 novos casos da doença. O DF totaliza 4.573 vítimas e 278.316 infectados pela covid-19. O número de recuperados da doença é de 268.470 (96,5%).



Nesta terça (2/2), a média móvel de casos no DF atingiu 849, 16,74% a mais do que a taxa registrada em 19 de janeiro, 14 dias atrás. A média móvel de óbitos é de 9,71, 7,9% superior ao cálculo das duas semanas anteriores.



A chamada média móvel — realizada a partir do cálculo, refeito todos os dias, da média simples entre o valor do dia e dos seis anteriores — é calculada para facilitar a visualização da tendência de crescimento da doença e das mortes.



Registros



Um homem de idade entre 50 e 59 anos morreu, nesta terça (2/2), no Hospital de Campanha da Polícia Militar. Ele sofria de doença cardiovascular e distúrbios metabólicos. As outras oito vítimas, das quais uma era de Roraima e uma de Goiás, faleceram entre 22 de janeiro e esta segunda (1°/2).



Além do homem que faleceu nesta terça, cinco vítimas apresentavam doença cardiovascular. Três pessoas não tinham nenhuma comorbidade. Em relação às idades, três pacientes tinham 80 anos ou mais, quatro estavam entre 70 e 79 anos e duas tinham entre 50 e 59 anos. Das nove vítimas, sete eram homens e apenas duas faleceram em hospitais da rede particular.



Maiores incidências



Ceilândia segue como a região administrativa com maior número de casos, com 30.907, 27 a mais do que o valor contabilizado até esta segunda (1°/2). Em seguida, está o Plano Piloto, que tem 25.834 registros da doença — 51 a mais do que nesta segunda — e Taguatinga, com 28 casos registrados em 24h, totalizando 22.501 casos.



Em relação à quantidade de óbitos, Ceilândia também encabeça a lista, com 805 mortes, mesmo valor registrado nesta segunda (1°/2). Taguatinga vem em segundo lugar, com uma morte a mais do que nesta segunda, totalizando 457 óbitos. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 321 vítimas, sendo um registro em 24h.



Outros estados



Do total de 4.573 óbitos, 399 são residentes de outras unidades da Federação, sendo 358 de Goiás, dois do Amapá, quatro da Bahia, dez de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, um de São Paulo, dois do Tocantins, quatro do Mato Grosso, seis do Amazonas, três de Roraima, um de Rondônia, um do Maranhão, um do Acre e um de Santa Catarina.