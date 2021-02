Detran flagra moto com mais de R$ 37 mil em multas, no Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

Flagra ocorreu durante fiscalização na segunda-feira (1º/2) - (crédito: Reprodução/Twitter)

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagraram, na noite dessa segunda-feira (1º/2), uma motocicleta com débitos acumulados de R$ 38,9 mil, sendo R$ 37,1 mil só em multas. O dono do veículo, uma Honda cinza, era inabilitado. A moto estava com o escapamento adulterado, e o registro do último licenciamento ocorreu em 2011. Ela foi removida para o depósito da autarquia.



No mesmo dia, equipes do Detran-DF promoveram a Operação Caisp, na altura da QN 614 de Samambaia Norte. Em 1h30 de ação, a fiscalização abordou 69 condutores. Houve flagrante de seis motocicletas com escapamentos irregulares, três condutores inabilitados, dois com a carteira de habilitação vencida, um dirigindo veículo de categoria diferente à registrada na habilitação e outros seis foram autuados por motivos diversos. Quatro veículos foram removidos para o depósito.

As operações do Comitê da Área Integrada de Segurança Pública (Caisp) são as que ocorrem de forma integrada entre as forças de Segurança Pública do Distrito Federal.