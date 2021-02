Homem é preso em Sobradinho 2 após ameaçar e agredir a companheira

DD Darcianne Diogo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta terça-feira (2/2), um jovem de 21 anos acusado de ameaçar e perturbar a companheira, de 18. O autor foi detido depois de a mãe da vítima procurar a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) para relatar que a filha havia sido agredida pelo suspeito, no fim de janeiro.

Na delegacia, a denunciante afirmou que a filha precisava de ajuda para retirar os pertences da casa onde morava com o suspeito, em Sobradinho 2. Um equipe de policiais esteve no imóvel para acompanhar a saída da jovem, que disse viver um relacionamento com o autor há quatro anos. Durante dois anos, o casal morou junto, período em que o suspeito passou a cometer violência verbal contra a companheira.

Em depoimento, a vítima contou que — devido ao ciúme, à possessividade e ao consumo de bebida alcoólica por parte do suspeito — começou a sofrer violência física e a receber ameaças de morte há cerca de dois meses. Após a agressão mais recente, ela decidiu sair de casa, mas foi impedida pelo companheiro, que passou a monitorar o celular dela.

Na tarde desta terça-feira (2/2), uma das amigas da jovem esteve na casa da vítima e conseguiu tirá-la do imóvel. Os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi detido pelo crime de ameaça e pela contravenção de perturbação da tranquilidade. Na delegacia, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O suspeito também pode responder por violência doméstica e injúria.

Ocorrência semelhante

Na mesma data, policiais da 35ª DP prenderam um homem de 25 anos, procurado por descumprir medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira dele, uma mulher de 35 anos. O casal se separou em agosto. No entanto, depois disso, o suspeito começou a perturbar a vítima, chegando a tentar invadir a casa dela.