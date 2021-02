CB Correio Braziliense

Quem conhece o clima do Distrito Federal sabe que precisa sair de casa preparado para todas as possibilidades. Enquanto de manhã o sol escaldante pede roupas leves, à tarde pode ocorrer uma chuva daquela que exige, além do guarda-chuva, casacos e botas. E é exatamente isso que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quarta-feira (3/2).

Hoje, o calor predomina durante boa parte do dia. A temperatura máxima pode chegar a 32ºC, no período mais quente, entre 14h e 16h. A mínima, 17ºC, foi registrada na madrugada, em Águas Emendadas, em Planaltina. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 35%.

O céu nublado, no entanto, não esconde a possibilidade de chuvas fortes em áreas isoladas. Segundo o Inmet, as precipitações ocorrem de forma gradual esta semana e em regiões pontuais. A partir de quinta-feira (4/2), elas podem ocorrer em todo o DF, acompanhada de trovoadas e ventos fortes. Por isso, os especialistas ressaltam a importância de tomar alguns cuidados especiais para evitar acidentes.

O Corpo de Bombeiros passa as seguintes orientações:

- Em caso de tempestade com raios, procure abrigo.

- Não se exponha à chuva.

- Não se abrigue embaixo de árvores.

- Não fique exposto em meios líquidos. Exemplo: lagos, lagoas, rios, praia, piscinas e outros.

- Não se exponha em lugares abertos. Exemplo: áreas descampadas, campos de futebol e lugares isolados.

- Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica.

- O interior do carro é um local isolado e seguro.

Zona rural:

- Evite trabalhar no mato durante tempestade.

- Não se aproxime ou toque cercas de arame.

- Evite a proximidade com áreas de mata fechada.

- Não se abrigue embaixo de árvores.

- Procure um local seco e seguro para se abrigar.



Dentro de casa:

- Não utilize equipamentos elétricos.

- Evite tomar banho durante a tempestade

- Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica.

- Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia. Exemplo: metais, alumínio e até mesmo a água da torneira ou do chuveiro.

- Mantenha-se sempre calçado.

- Antes da tempestade desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.