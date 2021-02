Covid-19: mensagem com suposta programação de vacinação é falsa

CB Correio Braziliense

Tem circulado em redes sociais e grupos de WhatsApp a informação sobre um suposto calendário de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. O cronograma, no entanto, é falso. Confira abaixo para quem a vacina já está disponível.



"Qualquer ampliação do cronograma será divulgada nos canais oficiais da Secretaria de Saúde do DF", afirmou a pasta, em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (3/2). A secretaria também destacou que está vacinando, neste momento, idosos de 80 anos ou mais e os outros grupos prioritários predefinidos.



Desde que a vacinação contra a covid-19 começou no Distrito Federal, em 19 de janeiro, até esta quarta (3/2), 85.763 brasilienses foram imunizados. Nessa segunda-feira (1°/2), 42 mil idosos do DF com mais de 80 anos puderam dar início ao processo de vacinação contra doença.



Grupo prioritário



Por enquanto, só pode tomar a vacina contra a covid-19 quem faz parte do grupo prioritário. A Secretaria de Saúde esclarece que todas as pessoas do grupo serão devidamente identificadas e receberão a segunda dose da mesma vacina tomada na primeira vez.



Confira para quem a vacina está disponível até o momento:



Todos os profissionais ativos da rede pública de saúde;

Profissionais que atuam nos hospitais particulares;



Idosos acima de 80 anos — vacinação em 36 locais.



Idosos e pessoas com deficiência institucionalizados (que vivem em instituições de internação), cuidadores que atuam nessas instituições;



Indígenas que vivem em terras indígenas;



Pacientes do Home Care SES-DF perfil SAD-AC;



Pacientes do Nrad SES-DF, perfis AD2 e AD3, e um cuidador por grupo familiar.

Previsão



Em entrevista no programa CB.Poder — uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — nesta terça (2/2), o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, afirmou que há expectativa de ampliar a vacinação contra a doença para idosos acima de 75 anos no DF, com previsão de chegada de novas doses para atender a este público no próximo sábado (6/2).



“Pela previsão que o Ministério (da Saúde) nos passou, da chegada de mais de 60 mil doses, estaremos abrindo para o público acima de 75 anos, que vai girar em torno de 30 a 35 mil idosos nesta faixa etária. Aí, então, a gente guarda a segunda dose, para que não haja falta lá na frente e que se possa completar a imunização, como dizem as pesquisas clínicas dessas vacinas”, destacou o secretário.