"Frio e cruel", diz delegado sobre homem que matou idosa em mercado

DD Darcianne Diogo

Câmeras de segurança registraram o momento em que Jonas ataca a idosa - (crédito: material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) indiciou o acusado de matar a facadas Maria Mercê da Silva, 74 anos, pelo crime de homicídio qualificado. A idosa fazia compras no Assaí Atacadista, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Parque Rio Branco, em Valparaíso (GO) — distante 26km de Brasília —, quando foi esfaqueada na altura do rosto. O assassinato aconteceu na manhã desta quinta-feira (4/2). O acusado, identificado como Jonas Santana Oliveira, 22, foi preso em flagrante.



Em entrevista ao Correio, o delegado-titular da 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso, Rafael Pareja, afirmou que o autor e a vítima não se conheciam e ainda não se sabe a motivação para o crime. “Tentamos interrogá-lo mais de uma vez, por meio formal e informal, mas ele não disse nada. Ele não demonstrava estar sob efeito de drogas ou ter algum problema psiquiátrico. Ele é uma pessoa fria e cruel”, frisou o investigador.

O homicídio aconteceu por volta das 9h30. Antes de assassinar a idosa, Jonas tentou roubar uma jovem de 21 anos, próximo ao atacadista. Após reagir ao assalto, o homem a agrediu com um pedaço de pau. Na fuga, ele entrou no atacadista. Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento em que o criminoso caminha por um corredor, escolhe uma faca, pega o armamento e sai. Outro vídeo capturou a hora exata do crime. Maria está acompanhada do esposo, Pedro Ferreira da Silva, 77. Ela está de costas fazendo compras, quando o autor a esfaqueia e sai correndo.

Clientes contiveram o acusado. A Guarda Municipal de Valparaíso prendeu Jonas. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) participou da ação. Maria chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na delegacia, Jonas permaneceu em silêncio. Ele responderá por homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e tentativa de roubo.

Procurado pela reportagem, o Assaí Atacadista confirmou que a mulher foi esfaqueada nesta quinta-feira (4/2) dentro do estabelecimento. A empresa afirmou que o suspeito fugia de uma perseguição policial. "Imediatamente ao ocorrido, os funcionários acionaram o serviço médico, e o time de segurança deteve o criminoso, que já foi levado pela Polícia Militar. A unidade foi imediatamente fechada. A cliente foi encaminhada com urgência para atendimento médico em Brasília, e a rede acompanha com atenção todo o processo, colocando inclusive uma equipe no local à disposição da família. A empresa está, neste momento, concentrada em prestar todo o apoio e solidariedade à vítima e seus familiares e permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos adicionais".