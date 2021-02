Mulher é esfaqueada dentro de supermercado em Valparaíso (GO)

DD Darcianne Diogo

A mulher levou três facadas enquanto estava no supermercado - (crédito: material cedido ao Correio)

Uma mulher de identidade não revelada foi esfaqueada dentro de um supermercado atacadista na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Parque Rio Branco, em Valparaíso (GO) — distante cerca de 26km de Brasília, nesta quinta-feira (4/2). A delegacia do município goiano colhe informações para elucidar o crime.

Segundo informações preliminares da investigação, a mulher estava sozinha no Assaí Atacadista quando foi atingida com, pelo menos, três facadas. O suspeito foi preso pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a mulher foi encaminhada ao hospital.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) não descarta nenhuma hipótese. Procurado pela reportagem, o Assaí Atacadista confirmou que a mulher foi esfaqueada nesta quinta-feira (4/2) dentro do estabelecimento. A empresa afirmou que o suspeito fugia de uma perseguição policial. "Imediatamente ao ocorrido, os funcionários acionaram o serviço médico e o time de segurança deteve o criminoso, que já foi levado pela Policia Militar. A unidade foi ainda imediatamente fechada. A cliente foi encaminhada com urgência para atendimento médico em Brasília e a rede acompanha com atenção todo o processo, colocando inclusive uma equipe no local à disposição da família. A empresa está neste momento concentrada em prestar todo o apoio e solidariedade à vítima e seus familiares e permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos adicionais".

Aguarde mais informações