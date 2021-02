Covid-19: mais de 7 mil pessoas foram vacinadas nesta quinta-feira

SS Samara Schwingel

Segundo a Secretaria de Saúde, maioria dos idosos com 80 anos ou mais foram vacinados, no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (4/2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) vacinou 7.819 pessoas contra a covid-19. O público agrega os grupos prioritários da primeira fase e os idosos com 80 anos ou mais. Ao todo, 93.582 doses foram aplicadas, desde o início da campanha no DF

Durante o dia, alguns pontos de vacinação registraram baixo movimento. Segundo a SES, isso ocorreu devido a baixa demanda, já que, em algumas regiões, todos os idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose dos imunizantes.

A vacinação

A vacinação contra a covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Foram recebidas 125.160 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

A segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. Devido ao curto espaço de tempo, metade das unidades recebidas foram reservadas para a segunda aplicação. Já a vacina Covishield tem intervalo é de até 90 dias, dessa forma, todas as doses que chegaram ao DF serão utilizadas.

Cerca de 5% das doses das duas vacinas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas que possam acontecer ao longo da campanha. Sendo assim, de acordo com a Secretaria de Saúde, há estoque para uma eventual reposição.