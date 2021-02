Polícia prende foragido que matou vizinho a facadas no Gama

DD Darcianne Diogo

(crédito: Dpoe/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) prenderam, nesta quinta-feira (4/2), o jovem de 25 anos acusado de matar o vizinho, de 40 anos. O crime ocorreu em 26 de novembro do ano passado, na Quadra 28, do Setor Leste do Gama. Yloann Vidal de Souza estava foragido desde então.

Investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) chegaram a divulgar, no mês passado, a foto de Yloann para auxiliar nas buscas. Nesta quinta-feira, os policiais da respectiva unidade policial receberam uma denúncia anônima informando que o foragido estava escondido em Goiás. Ao chegarem na residência, não o encontraram.

Outra equipe da 33ª DP (Santa Maria) e o Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Penal também participaram da operação e, posteriormente, conseguiram prender o jovem. O acusado pelo homicídio foi encontrado em Pedregal (GO).

Crime

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento do crime. A vítima era vizinho do jovem e foi morta a facadas no meio da rua, durante uma confusão, revelaram as investigações conduzidas pela 14ª DP. Yloann tem passagens criminais por tráfico de drogas e roubo, e estava em liberdade provisória.