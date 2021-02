Sexta-feira no DF será de céu nublado e possibilidade de chuva o dia todo

AB Adriana Bernardes

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Ufa, enfim o fim de semana bate à porta! Mesmo sem a possibilidade de cair na balada até de madrugada, por conta da pandemia de covid-19, sexta-feira (5/2) é sexta-feira: chega com ares de festa e de descanso. Seja qual for o seu programa para hoje, é melhor pegar o guarda-chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará coberto por nuvens e existe a possibilidade de precipitações em áreas isoladas, acompanhadas de ventos fracos a moderados. O calorão finalmente dá uma trégua e a temperatura máxima, que ao longo da semana ficou na acima dos 30ºC, será de até 28ºC.

Na noite de quinta (4/2), o vento forte provocou estragos no DF.

Planos para o fim de semana?

Se você tiver alguma atividade ao ar livre no sábado (6/2), não espere pelo sol. Pelo menos até agora, o céu do Distrito Federal ficará nublado o dia todo e, durante a tarde, vai ter chuvisco. Mas o dia fica quente, com os termômetros marcando até 28ºC. Para o domingo (7/2), a previsão é de tempo chuvoso e a temperatura cai ainda mais. De acordo com o Inmet, a máxima será de 25ºC.

Você sabia?

O sol nasceu às 6h04 e vai se pôr às 18h48. A lua que você verá no céu hoje, se as nuvens e a chuva permitirem, é a quarto minguante.