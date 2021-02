Vídeo: parte de teto de restaurante cai no Pontão após fortes chuvas no DF

LP Luana Patriolino

Os brasilienses continuam enfrentando o tempo instável da capital. Nesta quinta-feira (4/2), foram registradas chuvas intensas, rajadas de vento e raios em vários pontos do Distrito Federal. No Lago Sul, um pedaço do teto do restaurante Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, caiu por causa do temporal (veja o vídeo).

Em alerta amarelo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou chuvas entre 20 e 30 milímetros e ventos intensos (40km/h a 60 km/h) para esta quinta. A temperatura mínima registrada foi de 17ºC, e a máxima, de 30ºC. A umidade relativa do ar variou entre 100% e 50%.

A estudante Nathália Ribeiro, 26 anos, saiu de Taguatinga rumo à Asa Norte e encontrou as ruas alagadas. “A pista estava derrapando, a chuva muito intensa e passei por uma árvore caída no eixo norte. Está bem perigoso, chovendo bastante”, conta.

Segundo o meteorologista do Inmet Mamedes Luiz Melo, a previsão é de que o tempo fechado permaneça até domingo. “Esperávamos que fosse acontecer essa chuva, principalmente entre a tarde e a noite. É muito comum nesse período de calor”, diz. A expectativa é de que o tempo continue assim até domingo. “É provável que tenhamos chuvas durante todo o dia. A tendência é ir aumentando, com ventos e raio”, afirma o especialista.

Semana chuvosa

Na quarta-feira (3/3), o temporal a chuva pegou os brasilienses de surpresa, provocando quase 12 mil raios no céu de Brasília em 24 horas, de acordo com dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 11.937 descargas atmosféricas, sendo que 2,6 mil tocaram o solo (22%).