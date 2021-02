Covid-19: Saúde encerra investigação de três suspeitas de reinfecção no DF

AB Adriana Bernardes

Uma das indicações de reinfecção é o resultado positivo do PCR-RT em intervalo de 90 dias - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

A Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal encerrou, nesta semana, a investigação epidemiológica de três casos suspeitos de reinfecção por covid-19 na capital. Agora, as amostras serão encaminhadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para a segunda etapa de apuração.

De acordo com o protocolo do Ministério de Saúde, a reinfecção ocorre quando o paciente tem dois resultados positivos de RT-PCR num intervalo igual ou superior a 90 dias. Os três casos do DF se enquadram no protocolo. A primeira infecção dos pacientes ocorreu entre junho e agosto, e a segunda, entre o fim de novembro e o início de dezembro do ano passado.

No entanto, a Secretaria de Saúde informou que, para caracterizar a reinfecção é necessário que as duas amostras positivas sejam encaminhadas à Fiocruz, no Rio de Janeiro, para investigações laboratoriais sobre a tipagem do SARS-CoV-2.

Ao Correio, Bregman Ribeiro, virologista e professor do Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Brasília (UNB), explicou que, para ser caracterizada como reinfecção, é preciso ter a combinação de duas variantes. “Resultado positivo por PCR nas duas infecções, e o sequenciamento do genoma dos vírus na primeira e segunda infecção, devem mostrar que são de origens diferentes”.