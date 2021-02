Saúde conclui vacinação de pacientes domiciliares em dez cidades do DF

CB Correio Braziliense

Pacientes cadastrados puderam ser vacinados em casa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Até a noite desta quinta-feira (4/2), 815 pacientes atendidos pelo Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad) e seus cuidadores foram imunizados contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, dez cidades do Distrito Federal tiveram a cobertura de vacinação deste grupo concluída.

Na Região de Saúde Norte, que contempla as cidades de Sobradinho e Planaltina, 131 pessoas — entre acamadas e cuidadores — receberam a vacina. Na Região Central (Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Varjão, Vila Planalto e Cruzeiro), 172 foram imunizados. E em Ceilândia e Brazlândia, contempladas na Região Oeste, a pasta aplicou a primeira dose em 199 pessoas. Nessas regiões, a secretaria garante que todos os pacientes cadastrados no Nrad estão devidamente vacinados.

A Região Centro-Sul, que abrange Guará, Estrutural e Núcleo Bandeirante, a pasta vacinou mais de 150 pessoas. Esse quantitativo representa 85% de cobertura total dessa localidade. No Gama e em Santa Maria, que integram a Região de Saúde Sul, foram 48 pacientes e cuidadores vacinados – 47% do total previsto. E na Região Sudoeste, composta por Taguatinga, Vicente Pires, Recanto das Emas e Samambaia, foram 113 pessoas imunizadas (31% do total).

Esses pacientes atendidos pelo Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad) ou em home care contratado pela secretaria não tiveram que realizar o agendamento pelo canal Telecovid, pois eles estão cadastrados no serviço da pasta e foram incluídos no planejamento de vacinação volante.

Idosos com mais de 80 anos e com dificuldade de locomoção acamados ou para pacientes atendidos por serviço de home care pela rede particular devem agendar a vacinação pelos canais 193, 199 e 190. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

O canal Telecovid, criado em março de 2020 pelas secretarias de Saúde e Segurança Pública para prestar informações sobre o novo coronavírus Sars-CoV-2, deixou de funcionar para que a população tire dúvidas e, agora, só deve ser usado para agendamento de vacinação contra a covid-19 em casa.