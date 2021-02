Imunizações do calendário vacinal seguem disponíveis nos postos do DF

CB Correio Braziliense

Mesmo com a campanha da vacina contra a covid-19, a vacinação para outras doenças segue aberta ao público - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mesmo com a vacinação contra a covid-19, os postos de saúde do Distrito Federal seguem com a aplicação de outras vacinas e atividades. As unidades para a vacinação, seja de covid-19 ou de outras doenças, estão abertas ao público entre 8h e 17h, com pequenas alterações e ajustes de acordo com o posto de saúde.



Para saber se está na hora de tomar algum tipo de vacina, seja de meningite, febre amarela, HPV, BCG, entre outras, o usuário precisa estar atento à sua faixa etária. Se a pessoa for atualizar o cartão de vacinação é preciso levá-lo juntamente com a identidade e o CPF. Vale lembrar que, para qualquer vacina, a pessoa não é obrigada a recebê-la em uma UBS próxima da própria residência. A imunização pode ser feita em qualquer sala e região.

Atualmente, o DF dispõe de 169 salas de vacinação, sendo que 136 delas funcionam em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em 2020, foram aplicadas mais de 3,5 milhões de vacinas pela rede pública. Além da imunização, outros serviços como exames de ginecologia, odontologia e consultas para hipertensos são oferecidos na Atenção Primária de Saúde.