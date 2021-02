Prazo para propostas de gestão de bicicletas e patinetes é prorrogado

CB Correio Braziliense

Recebimento e a abertura das propostas será em 22 de fevereiro, às 10h. A entrega da documentação deve ser feita no auditório da antiga Rodoferroviária de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 17/7/19)

Foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (5), aviso de adiamento para a entrega das propostas do chamamento público para empresas interessadas na implantação do sistema de bicicletas e patinetes compartilhados do DF. Veja abaixo quais cidades serão abrangidas.



O recebimento e a abertura das propostas será em 22 de fevereiro, às 10h. A entrega da documentação deve ser feita no auditório da antiga Rodoferroviária de Brasília.



A sessão pública será transmitida ao vivo por meio do canal do YouTube da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). O link será divulgado no dia do chamamento nos canais oficiais da Semob.



Ampliação



O novo sistema vai oferecer pelo menos 1,2 mil bicicletas e patinetes, que deverão estar disponíveis nos locais com maior demanda, de forma a integrar os deslocamentos dos pedestres com o transporte coletivo. O serviço poderá ser ampliado em caso de necessidade ao longo da execução do contrato.



As empresas selecionadas deverão iniciar a operação com o mínimo de 60% da quantidade de bicicletas e patinetes definidos na proposta. O restante das bicicletas e patinetes deverá ser disponibilizado aos usuários em até 75 dias após a assinatura do contrato.



Funcionamento



A implantação, operação e manutenção do sistema de bicicletas e patinetes públicos não implicarão em custos ao GDF e os contratos terão vigência de 60 meses. As operadoras deverão oferecer planos diferenciados para usuários eventuais, habituais e de uso intenso.



O edital prevê, ainda, que o acesso e uso das bicicletas e patinetes sejam disponibilizados por meio de aplicativos de celular e por estações fixas ou não, integrada aos outros modais. Será uma nova alternativa de transporte e mobilidade à população.



O sistema deverá operar todos os dias da semana, em tempo integral (24 horas) para retirada ou devolução. Os patinetes e as bicicletas poderão ser motorizados e movidos a energia elétrica, com potência de até 35W e velocidade máxima de 20km/h.



Também deverão ter equipamentos de segurança obrigatórios, além de atender às normas e especificações técnicas para assegurar o bom uso e a segurança dos usuários.



Cobertura



As áreas a serem atendidas foram divididas em sete lotes, contemplando todas as regiões administrativas do Distrito Federal.



A divisão das localidades, de acordo com a Semob, será em:



Central: Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro, Noroeste;



Oeste: Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Vicente Pires;



Leste: Jardim Botânico, São Sebastião, Paranoá, Itapoã;



Área Central EPIA: Guará I e II, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante;



Sul: Santa Maria, Gama, Park Way;



Sudoeste: Recanto das Emas, Samambaia, Riacho Fundo I e II;



Norte: Planaltina, Sobradinho.

Serviço:



Chamamento público gestão de patinetes e bicicletas

22 de fevereiro, 10h

Auditório da antiga Rodoferroviária de Brasília

Mais informações: (61) 3043- 0413 / 0409; dicon@semob.df.gov.br e cel@semob.df.gov.br.