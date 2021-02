Nebulosidade alivia o calor, mas chance de pancadas permanece no fim de semana

JM Jéssica Moura

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

O céu encoberto da manhã deste sábado (6/2) é um prenúncio de como será o restante do dia e também do fim de semana: o calor dá uma trégua aos brasilienses, mas a condição de tempo nublado e chuvoso permanece, com chance de pancadas desde cedo. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "É verão, não tem jeito", pondera a meteorologista Mayane Araújo.

Os termômetros marcaram 19ºC de mínima na madrugada, e não devem passar dos 28ºC nas horas mais quentes do dia. "As temperaturas já não sobem tanto por conta dessa nebulosidade toda", explica Mayane. No entanto, com a ação de um canal de umidade sobre o Distrito Federal, a sensação de abafamento continua: as taxas de umidade estão em alta e oscilam de 100% a 50%.

A região segue sob alerta laranja, que indica possibilidade de chuva intensa, "acompanhada de trovoadas e rajadas de vento", acrescenta Mayane. Esses temporais devem continuar nos próximos dias. Até essa sexta-feira (5/2), já choveram 121mm no DF, o que corresponde a 66% dos 183 mm esperados para todo o mês de fevereiro.