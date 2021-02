Jovem de 21 anos morre após cair de motocicleta em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Thais Umbelino /CB/D.A. Press.)

Um jovem de 21 anos morreu, na manhã deste sábado (6/2), após cair da moto, na QR 303, em frente ao Complexo Cultural, em Samambaia. O acidente aconteceu por volta da 6h40 e mobilizou 13 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) e seis viaturas.

Segundo informações da corporação, a vítima, identificada como Natan Vaz de Oliveira, conduzia uma Honda CB 300R vermelha. Ao chegar ao local do acidente, a equipe de socorro encontrou o jovem caído ao chão. Os bombeiros constatou o óbito no local. A perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) fez o controle de trânsito na via.

Outro acidente

Na madrugada deste sábado, um homem, de 42 anos, perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo. O motorista foi transportado em estado grave ao Hospital de Base com suspeita de traumatismo craniano.

O condutor do outro carro, um Logan prata não ficou ferido e não precisou ir ao hospital. A passageira, no entanto, de 20 anos, aparentemente não se feriu, segundo os bombeiros, mas por estar na 18ª semana de gestação foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. O terceiro passageiro, de 42 anos, saiu ileso e também não precisou de transporte ao hospital.