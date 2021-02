PM flagra 161 motoristas embriagados no DF na noite desta sexta

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAn) da Polícia Militar autuou 161 motoristas por embriaguez ao volante somente na noite desta sexta-feira (5/2). A operação ocorreu nas cidades de Ceilândia e Guará, e contou com 33 militares e 13 viaturas.

Com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração de embriaguez ao volante é punida com multa de R$ 2.934,70. O condutor também fica proibido de dirigir por um ano, mas a regra só passa a valer quando não couber mais recurso.

Segundo a corporação, durante a operação, um motociclista de 29 anos foi preso em flagrante portando uma pistola Taurus TH9 9mm com 18 munições intactas. Outro homem também foi detido após desobedecer a ordem de parada e fugir do ponto de bloqueio. Os policiais o perseguiram e o detiveram em Águas Claras, 15km distante da blitz. Ele pode responder pelos crimes de direção perigosa, resistência à prisão e embriaguez ao volante.

A operação foi comandada pelo tenente coronel Iury Medeiros, sob a supervisão do comandante do BPTRAn, tenente coronel André Caldas. “Essas ações têm como objetivo contribuir para a segurança da sociedade no trânsito e para a preservação da ordem pública”, frisou Caldas.