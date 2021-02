Covid-19: DF registra 544 novos casos e 13 mortes nas últimas 24h

SS Samara Schwingel

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 544 novos casos e mais 13 mortes pela covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta segunda-feira (8/2), no total, são mais de 281 mil casos confirmados, sendo que cerca de 272 mil (96,6%) se recuperaram e 4.631 (1,6%) pessoas morreram em decorrência da doença.

Do total de mortes, 4.225 foram de pessoas residentes no DF; 362 de Goiás e 44 de outros Estados. Em relação ao número de casos, Ceilândia segue como a região administrativa com os maiores números, tendo registrado 31.172 casos. Em seguida, aparecem Plano Piloto e Taguatinga, com 26.224 e 22.750 registros da doença, respectivamente.

A média móvel de casos chegou a 549, queda de 36,46% em comparação há 14 dias. Já a média de mortes chegou a 9,6%, registrando uma alta de 1,5%.