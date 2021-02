Em menos de dois meses, DF registra queda de quase 90 árvores

CC Caroline Cintra

Árvore caiu em cima de três ônibus na manhã dessa terça-feira (9/2), na L2 Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Desde o início deste ano, pelo menos, 89 árvores caíram no Distrito Federal. A maioria das ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e precisou de corte emergencial. Em apenas um dia, a corporação atendeu 30 chamados. O registro mais recente aconteceu na manhã dessa terça-feira (9/2), na L2 Sul. Devido à força do vento, uma árvore tombou sobre três ônibus estacionados no pátio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), próximo ao prédio da Petrobrás. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O Distrito Federal tem cerca de 5 milhões de árvores. De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), em média, 200 delas caem por ano, e o maior quantitativo se concentra entre setembro e março, meses caracterizados por maior intensidade das chuvas. Para evitar acidentes, o órgão realiza serviços de manutenção arbórea durante todo o ano, de segunda a sábado. Em situações de emergência, as equipes trabalham aos domingos. As demandas são atendidas diariamente, em cumprimento à cronologia das solicitações que chegam por meio da Ouvidoria e administrações regionais.

A maioria dos registros acontece durante o período chuvoso e, ao que tudo indica, as precipitações se mantêm nos próximos dias no DF, sendo assim, é preciso atenção redobrada. Para hoje, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas isoladas pela manhã e pancadas em áreas isoladas à tarde. A meteorologista Andrea Ramos explica que uma zona de convergência vinda do Atlântico Sul, que transporta umidade para a Amazônia, está se dissipando e influencia na instabilidade do clima. “Essa previsão vai até a próxima semana. Ou seja, o carnaval será de chuva no DF”, adianta Andrea.

A especialista destaca que nos nove primeiros dias de fevereiro choveu mais que a média prevista para o mês, no Plano Piloto, por exemplo. Geralmente, chove 183mm. Desta vez, o volume chegou a 211,4mm. Brazlândia atingiu, até essa terça-feira, 162 mm. Na segunda-feira, a velocidade do vento chegou a 55 km/h. “Nesses períodos, o ideal é evitar sair de casa, mas, se sair, é preciso ter cuidado”, ressalta Andrea. Para esta quarta-feria (10/2), a temperatura mínima será de 16ºC e a máxima, de 26ºC. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%.

Prejuízo

Comerciante, Paula Maia, 33 anos, teve a frente do carro destruída por uma árvore, na Asa Sul, em outubro do ano passado. Ela lembra que estava trabalhando quando recebeu a notícia de que dois veículos haviam sido atingidos. “Mas, na hora, chovia bastante, não consegui ir até o estacionamento. Senti que poderia ser o meu. Na verdade, todo mundo ficou apreensivo. Uns 30 minutos depois, desci do prédio e me deparei com aquela cena. Foi doloroso”, lamenta.

Como o carro não tinha seguro, ela arcou com todo o prejuízo sozinha. “Amassou bastante, ainda bem que deu para consertar. Tive que pagar mais de R$ 7 mil. Agora, em época de chuva, eu presto atenção em onde deixá-lo, para evitar novos desastres”, explica.

Quem acionar?

Havendo ocorrência é necessário acionar a Ouvidoria (162) ou ligar na Novacap (3403-2461), das 7h às 18h. Após esse horário, os chamados devem ser direcionados ao Corpo de Bombeiros (193).