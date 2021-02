Forte chuva causa alagamento e queda de energia no DF

PM Pedro Marra

Em Vicente Pires, a forte chuva causou alagamento nas ruas da cidade - (crédito: Arquivo pessoal)

Após forte chuva na tarde desta segunda-feira (8/2), algumas regiões do Distrito Federal registraram quedas de energia e alagamentos, como foi o caso de Vicente Pires. Moradores da região registraram, por vídeo, a enchente na cidade. Na rua 5, uma ambulância tentou passar por uma das ruas, mas ficou presa na água.

Maria de Jesus Vasconcelos, 74 anos, mora do 1º andar de uma casa na chácara 115, no Setor Habitacional Vicente Pires, e relata que a chuva começou a cair após as 14h, e durou cerca de 1 hora. “Vi carro afogado, e até a ambulância presa na inundação. Se (a chuva) não tivesse parado, aqui estaria bem pior, porque a chuva vai que nem a onda do mar, bate de uma parede a outra e volta. Tenho pena das pessoas e dos carros. Em dezembro, teve um dia que contei 18 placas no chão após uma forte chuva”, conta.

Vídeo de uma leitora do Correio mostra chuva forte em Vicente Pires. Veja abaixo:

No Sudoeste, a chuva durou menos de 10 minutos, tempo suficiente para derrubar a energia e conexões de internet. Por volta das 17h, a energia voltou na região.