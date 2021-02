Caminhoneiro que dirigia por 38 horas seguidas é detido na BR-060

PM Pedro Marra

PRF apreendeu as pílulas de anfetamina usadas pelo caminhoneiro - (crédito: PRF/Divulgação)

Um caminhoneiro de 43 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (10/2), por volta de 0h, por dirigir um caminhão por 38 horas sem parar. A abordagem ocorreu na BR-060, na altura do Recanto das Emas.



Os policiais abordaram o caminhão Ford/Cargo 2422 T, que estava sendo conduzido pelo homem. No bolso dele, havia sete comprimidos de anfetamina. Com os olhos avermelhados do medicamento, a pupila do motorista estava dilatada. Segundo os policiais, ele também estava bastante agitado e exaltado.



Quando a equipe da PRF verificou o disco do tacógrafo (equipamento do veículo que calcula o tempo de uso), perceberam que o caminhão rodava sem parar desde as 10h de segunda-feira (7/2), o que totalizou as 38h de condução sem descanso.

O motorista confirmou que saiu de Nova Pádua (RS) no dia anterior, e que estava sob efeito de anfetamina para se manter acordado. A corporação alerta que as anfetaminas alteram o sistema nervoso e mantêm as pessoas acordadas, mas podem causar apagões mentais, gerando grande risco de acidente de trânsito.

Os policiais registraram o caso referente à Lei do descanso nº 12.619/12 e detiveram o caminhoneiro dirigir sob influência de substância psicoativa. O veículo ficou retido até a apresentação de condutor habilitado em condições de dirigir.