Motorista alcoolizado é preso no Guará 2, após atropelar pedestre e fugir

DD Darcianne Diogo

Carro atingiu homem de 41 anos assim que ele desceu de um ônibus - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 41 anos foi atropelado ao desembarcar de um ônibus, na QI 23 do Guará 2, na tarde desta quarta-feira (10/2). O motorista do carro, uma Saveiro prata, tem 68 anos e dirigia sob efeito de álcool. Ele fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima, segundo informações da 4ª Delegacia de Polícia (Guará).

Policiais civis da unidade policial passavam pela área no momento em que o acidente aconteceu e perseguiram o motorista. O condutor foi detido na altura da QE 15, próximo à casa dele, e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e levado para a 4ª DP.

Dez militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam a vítima, que apresentava lesões e precisou ser levada ao Hospital de Base. O pedestre apresentava escoriações e suspeita de fratura no braço esquerdo, mas estava consciente, orientado e estável.

Na delegacia, o motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por crime de lesão corporal culposa e qualificada, devido à embriaguez e à fuga do local do acidente. Na delegacia, não houve liberação para pagamento de fiança, e o motorista foi levado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará audiência de custódia da Justiça. Caso condenado, a pena pode variar de dois anos a cinco anos de prisão.