DF espera nova remessa de vacina contra a covid-19 para o dia 23

Segundo o secretário, o DF deve receber cerca de 6 mil doses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, espera a chegada de novas doses da CoronaVac para 23 de fevereiro. De acordo com ele, há uma expectativa de finalização na produção de mais imunizantes pelo Instituto Butantan para 20 de fevereiro. "Com todo o trabalho de logística, a gente calcula que, no dia 23, estará chegando essa nova quantidade aqui pra Brasília", afirmou Okumoto, durante cerimônia do posto-base descentralizado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na QNJ, em Taguatinga, nesta quinta-feira (11/2).

Segundo o secretário, o quantitativo que o Ministério da Saúde irá disponibilizar será em torno de 8 milhões e 600 mil doses pro Brasil todo. "A gente acredita que vai receber acima de 6 mil", destaca. Perguntado sobre a possibilidade de ampliar a faixa etária de vacinados, o secretário explica que irá depender de como está o andamento da vacinação no DF.

"Nós ainda estamos com a faixa de 79 anos para cima. Como iniciamos antes que Goiás e Minas, muitas pessoas do entorno também têm vindo vacinar os idosos aqui. Estamos fazendo o levantamento de quantas pessoas estão sendo atendidas, mas com certeza estaremos extrapolando os 6.100 esperados para o Distrito Federal. Por isso, estamos esperando uma nova carga de doses para que possamos aumentar a faixa etária de 75 a 78, se for o caso", pontuou Osnei Okumoto.



Quando questionado sobre a liberação das compras diretas, o secretário afirmou que é preciso deixar as opções em aberto. “Isso amplia a oferta de vacinas e faz com que sejam adquiridas de maneira mais ampla, além de facilitar o trabalho dos municípios e estados”, afirma. “O importante é que todos trabalhem com o intuito de ter mais oferta e disponibilizar mais vacinas”, acredita.

Após dizer que a compra direta pelos estados é especulação, o secretário explicou que as cartas de intenção enviadas antes da chegada da vacina pelo programa de imunização do Ministério da Saúde foram canceladas. “Neste momento, todas as vacinas do Brasil regularizadas e autorizadas pelo uso de emergência do país estão sendo adquiridas pelo PNI

