Polícia apreende mais de 80kg de drogas avaliadas em R$ 300 mil, no DF

DD Darcianne Diogo

As drogas foram encontradas na residência do homem preso em flagrante, em Planaltina - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, 29 anos, foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a operação Sentinela, deflagrada pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), nesta quinta-feira (11/2). Foram aprendidos mais de 80kg de drogas e três carros utilizados para a atividade ilegal (veja o vídeo abaixo).

No decorrer de sete meses de investigação, os policiais descobriram que o autor integra um grupo criminoso responsável pelo transporte de drogas interestadual, armazenamento e distribuição ilícita entre traficantes de Planaltina e Plano Piloto. “Eles (criminosos) acreditavam que, evitando a circulação de usuários de drogas nas proximidades, conseguiriam ludibriar a investigação”, detalhou o delegado-chefe da 16ª DP, Diogo Cavalcante.

Na casa do autor, no Setor Tradicional de Planaltina, os investigadores apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, balança de precisão e cerca de R$ 10 mil. Em um esconderijo da residência, os policiais encontraram mais de 80kg de drogas variadas, principalmente maconha, avaliadas em R$ 300 mil.

Durante as investigações, constatou-se, ainda, que um dos comparsas do jovem havia sido preso em uma rodovia, em Mato Grosso do Sul, no final de janeiro deste ano, transportando drogas para o DF. A apuração segue no sentido de identificar outros envolvidos em outros crimes, como lavagem de dinheiro.