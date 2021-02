Defesa civil emite alerta para forte chuva, vento e trovoadas no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A Subsecretaria do Sistema de Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal emitiu um alerta para as fortes chuvas previstas para esta sexta-feira (12/2) no Distrito Federal. O aviso do órgão ocorreu por meio de mensagem de celular dos brasilienses cadastrados no canal da pasta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê precipitações na capital federal durante todo o feriado de carnaval.

No alerta emitido no início da tarde, há indicação de chuvas com rajadas de vento e trovoadas. A Defesa Civil recomenda que, no momento do fenômeno, registrado pela manhã em algumas regiões, os brasilienses busquem locais seguros para se abrigarem. Ainda, não é indicado que se fique próximo de árvores.

Para quem estiver no trânsito, deve-se diminuir a velocidade nas vias e manter a distância de segurança entre os veículos. Além disso, destaca-se a atenção para os pontos de alagamentos que podem se formar nas pistas.

Em caso de risco, os moradores da capital podem acionar a corporação e o Corpo de Bombeiros pelos telefones 193 e 199.