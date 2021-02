Inmet prevê chuva no DF durante todo o feriado de carnaval

JM Jéssica Moura

Depois da trégua de manhãs ensolaradas, a sexta-feira (12/2) amanheceu com sol entre no Distrito Federal e assim deve permanecer ao longo do dia. Com a nebulosidade elevada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê registros de chuva nas primeiras horas da manhã em áreas isoladas.

"À tarde deve cair aquela chuva de verão", destaca o meteorologista Mamedes Melo, ao se referir às chuvas que devem cair na forma de pancadas e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Por isso, o Inmet emitiu um alerta laranja para a área do Distrito Federal, que indica perigo de chuvas intensas.

As temperaturas ficam mais amenas na capital nesta véspera de fim de semana prolongado: na madrugada, a mínima foi de 17ºC e a máxima chega aos 28ºC no período da tarde. Somado à alta umidade, o tempo fica mais abafado: as taxas oscilam de 100% a 50%.

Essa condição de tempo mais fechado é um indicativo de como ficará a meteorologia também no fim de semana e no feriado de carnaval (veja o que abre e o que fecha no DF). Para Mamedes, "a tendência é continuar chovendo". Alguns pontos do DF já registram acumulados de chuva superior à média esperada para todo o mês, que é de 183mm. É o caso da estação do Plano Piloto, em que os acumulados ultrapassaram a média em pelo menos 15%.