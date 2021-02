Cliente sem máscara provoca confusão em supermercado na Asa Sul

CB Correio Braziliense

Uma funcionária do estabelecimento chamou a PM, que lembrou à mulher a obrigatoriedade de máscara -

Na noite dessa quarta-feira (10/2), uma mulher sem máscara foi ao supermercado Big Box, na 413 Sul, para fazer compras. Na fila do caixa, uma funcionária do local, que acionou a Polícia Militar, relatou que, enquanto aguardava, a mulher estava agressiva e empurrava outros clientes, o que gerou confusão.

Às 18h40, os militares chegaram ao local diante da denúncia de perturbação do trabalho e sossego alheio. Os policiais então orientaram a mulher sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, que é lei no Distrito Federal. Com isso, ela deixou o local.

Um decreto editado em abril do ano passado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), um mês depois do início da pandemia do novo coronavírus, tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços e vias públicas da capital federal para evitar a disseminação dos contágios. A multa para quem comete a infração é de R$ 2 mil.

Até janeiro deste ano, os fiscais do DF Legal multaram 209 pessoas por descumprirem a norma. Um deles foi o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que deixou o equipamento de lado durante uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, na Esplanada dos Ministérios, em junho de 2020.