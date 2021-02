Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Caixas térmicas recebidas pelo DF para armazenar vacinas seriam doadas a vendedores ambulantes no carnaval - (crédito: Ana Maria da Silva)

Doações - A secretaria de Saúde recebeu doação de 100 caixas térmicas para transporte de vacina. As caixas seriam doadas para os ambulantes no carnaval. Com prejuízos da pandemia e queda de doações, ONGs brasilienses pedem ajuda: durante os meses mais críticos da pandemia da covid-19, houve pico de doações, mas agora as arrecadações de organizações e coletivos sociais despencaram.

Prioridade - A Justiça do DF negou a inclusão de dentistas do DF no grupo prioritário de vacinação após mandado de segurança coletivo impetrado pelo conselho de odontologia.

Carnaval - Com bloquinhos e festas proibidos, o carnaval no DF precisou se adaptar à pandemia. Uma força-tarefa de fiscalização começa a atuar nesta sexta-feira e uma levantamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios identificou cerca de 50 festas clandestinas programadas para o feriado.

Aulas - Em entrevista ao programa CB.Saúde, o vice-presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, Carlos Guilherme Figueiredo defendeu que um retorno às aulas é fundamental para as crianças e adolescentes.

Obrigatório - Uma cliente sem máscara provocou confusão em um supermercado na Asa Sul

e a Polícia Militar precisou ser acionada: a mulher deixou o local depois de discutir com outros consumidores.