Covid-19: Oito idosos acima de 79 anos são vacinados no sistema carcerário

SP Sarah Peres SS Samara Schwingel

A medida foi solicitada pela Vara de Execuções Penais - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press - 1/11/06 )

Oito detentos do sistema prisional do Distrito Federal foram vacinados contra a covid-19, informou a Secretaria de Saúde (SES-DF). De acordo com a pasta, os internos, que têm mais de 79 anos, receberam a imunização na quinta-feira (11/2).

A vacinação dos presos ocorreu por meio de uma equipe da secretaria que se deslocou ao presídio para aplicação das doses. A medida segue a solicitação realizada pela juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, em 4 de fevereiro, ao secretário de Saúde Osney Okumoto.

No pedido, a magistrada destacou a importância da vacinação para todos os internos que cumprem pena no Complexo Penitenciário da Papuda, na Penitenciária Feminina do DF (PFDF) e no Centro de Progressão Provisória (CPP). Contudo, destacou que, se não fosse possível a imunização em massa, que houvesse a prioridade para os 175 idosos privados de liberdade.

“Diante do início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, solicito à Vossa Excelência, informar a possibilidade de vacinação imediata de todas as pessoas privadas de liberdade da capital, que perfazem o total de 15.487 ou, ao menos, das pessoas idosas, que perfazem o total de 168, sendo que, destes, aproximadamente sete possuem 80 anos ou mais”, sinalizou Leila Cury.



Na solicitação realizada pela juíza, também foi pedido um cronograma para a vacinação de todos os internos do sistema carcerário. Questionada sobre o calendário, a Secretaria de Saúde informou que “vem adotando cautela na ampliação do grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 justamente por entender a dificuldade da obtenção de doses de vacina neste momento, e também da prioridade estratégica em garantir a segunda dose da imunização contra a doença. A pasta segue na expectativa da chegada de um novo carregamento de doses para ampliar a vacinação no DF.”