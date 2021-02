Mais de 1 mil pessoas são vacinadas contra covid-19 nesta sexta no DF

SS Samara Schwingel

São Paulo - Vacinação contra covid-19 aos profissionais da saúde do Hospital das Clínicas, no Centro de Convenções Rebouças. - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

Nesta sexta-feira (12/2), 1.897 pessoas foram vacinadas com a primeira dose das vacinas contra a covid-19, no Distrito Federal. Mais 2.468 receberam a segunda dose. No total, 111.790 pessoas receberam o imunizante e 9.895, a segunda dose.

O valor corresponde a 3,63% da população do DF. Assim, de acordo com o portal covid-19 no Brasil, o DF é a terceira unidade da Federação em porcentagem de pessoas vacinadas. A capital federal fica atrás do Amazonas, que tem 4,48% da população vacinada, e do Mato Grosso do Sul, com 4,26%.

Ainda segundo o boletim, divulgado pela Secretaria de Saúde, a região central foi a que mais recebeu doses, com 41.280. A região é composta por Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste. A que menos recebeu, a região Leste, totaliza 5.238.



Em outro boletim, também divulgado nesta sexta-feira (12), a pasta mostra que, entre 5 e 11 de fevereiro, 3.840 profissionais de saúde foram vacinados, 7.576 idosos com mais de 80 anos e 4.659 com 79 anos.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal em 19 de janeiro. Foram recebidas 162.560 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% das doses das duas vacinas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas que possam acontecer ao longo da campanha. Dessa forma, há estoque para uma eventual reposição.