Saúde recebe 100 caixas térmicas para transporte de vacina

Na manhã desta sexta-feira (12/2), a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) doou cem caixas térmicas de transporte de vacina para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A solenidade de entrega ocorreu no Parque de Apoio, no SIA, e contou com a presença do secretário de Saúde do DF Osnei Okumoto.

De acordo com a pasta, as caixas que seriam doadas para os ambulantes do carnaval agora serão utilizadas para armazenar e transportar vacinas. As caixas, que são feitas de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura, têm capacidade para armazenamento simultâneo de mais de três milhões de doses da vacina.

O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia, explica que a Ambev está engajada com a saúde. “Hoje, nessa sexta pré carnaval, faz muito sentido fazermos essa entrega no DF. Temos uma parceria de longa data”, explica Rodrigo, ao fazer menção da entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) 8, em Ceilândia, realizada em dezembro.

“Em uma dessas conversas com o secretário Osnei, fui alertado sobre a necessidade do sistema público de saúde. A Ambev é uma empresa brasileira, a gente entende que essa responsabilidade é nossa, precisamos ajudar”, reforça o diretor. Além do DF, os outros 26 estados brasileiros receberão as caixas. Ao todo, serão 5 mil unidades de caixas térmicas doadas pela empresa.

O secretário de saúde celebrou as doações. “Isso se tornou realidade em um breve espaço de tempo. É uma felicidade muito grande. Sabemos que no serviço público demora cerca de seis meses para adquirir um material desta natureza”, diz Osnei. Segundo o secretário, as doações servirão para a preservação dos imunizantes. Nós já ouvimos muito em outras crises que perdia-se muitas vacinas que eram transferidas para locais muito longínquos. Lá não havia aferição das temperaturas e as vacinas acabavam se perdendo. Hoje, podemos conservá-las através da aferição”, celebra.

Ajude Um Ambulante

Com as caixas térmicas sendo destinadas ao Programa Nacional de Imunização e o cancelamento das festas de carnaval, a Ambev criou o programa Ajude Um Ambulante. A iniciativa funciona como uma espécie de auxílio emergencial para aqueles que perderam sua renda.

Para participar, os ambulantes deverão se cadastrar na plataforma oficial do projeto. Após ter o cadastro aprovado, a empresa irá oferecer um auxílio inicial de R$150 e um código para divulgar entre amigos e clientes. A cada uso desse código, em qualquer compra no Zé Delivery - aplicativo de compras de bebidas -, a Ambev doará mais R$ 5 para o ambulante.

O auxílio é de até R$ 255 e 20 mil ambulantes devem ser contemplados com o programa. Quem completar o Curso Boto Fé, de consumo responsável, e retirar o Certificado, também ganhará mais R$ 5 de bônus.