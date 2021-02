Covid-19: DF notifica nove mortes e 595 casos em 24 horas

AI Ana Isabel Mansur

Idosos recebem segunda dose da vacina contra a covid -29 Espaço Convivência - 503 Sul - (crédito: Ed Alves/C.B/DA Press)

Neste sábado de carnaval (13/2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou mais nove mortes e 595 infectados pela covid-19. No total, são 284.301 casos da doença e 4.680 vidas perdidas. O número de recuperados é de 274.493 (96,6%).

A taxa de transmissão está em 0,95 — mesmo valor registrado nesta sexta (12/2) — e representa aumento de 14,4% em relação ao número registrado na quinta (11/2). O cálculo mede a reprodução da doença: se a taxa for menor que 1, a crise de saúde tende a acabar e valores maiores que 1 indicam o avanço da pandemia.

Neste sábado (13/2), a média móvel de casos é de 528,8 — menor 48,7% em relação ao dado de 30 de janeiro, 14 dias atrás. A média móvel de mortes, por sua vez, permanece em estabilidade. O cálculo neste sábado (13/2) é de 10,28 — número 6,5% menor do que o das duas semanas anteriores.

A média móvel — resultado do cálculo diário das médias de casos e mortes dos últimos 14 dias— é usada como critério de comparação para visualização das tendências relacionadas à pandemia.

Registros



Das nove mortes registradas, duas são deste sábado (13/2). Cinco pessoas morreram nesta sexta (12/2), um óbito ocorreu na quinta (11/2) e uma morte é de janeiro. Sete vítimas moravam no Distrito Federal, uma era de Formosa (GO) e uma pessoa residia no Mato Grosso.

Cinco pessoas eram mulheres. As idades dos pacientes cujas mortes foram registradas neste sábado (13/2) variavam de 40 a 80 anos ou mais. Sete pessoas morreram em hospitais da rede pública de saúde.

Regiões

Ceilândia permanece a região administrativa com maior número de casos, com 31.373 registros de pessoas contaminadas. O Plano Piloto, que tem 26.546 notificações da doença, vem em seguida; Taguatinga fica em terceiro lugar, com 22.942 infectados pelo novo coronavírus.

Quanto ao número total de mortes, Ceilândia também lidera o ranking, com 816 óbitos. Em seguida, aparecem Taguatinga (468) e Samambaia (357).