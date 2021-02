Princípio de incêndio atinge sala de vacinas do HUB, na Asa Norte

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

O Hospital Universitário de Brasília (HUB), na 605 norte, sofreu um princípio de incêndio neste sábado (13/2) na fiação da sala de vacinas. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e não houve vítimas.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, e o CBMDF empregou cinco viaturas e vinte militares na ação. A causa do incêndio teria sido um curto-circuito que, segundo relatos dos funcionários no local, teria começado acima do forro do teto após as fortes chuvas desta tarde.

O CBMDF ficou responsável por avaliar a segurança do local e realizar o procedimento de rescaldo, que consiste no resfriamento de pontos quentes. Os danos materiais foram pequenos.

Chuvas e prejuízos

As fortes chuvas têm deixado prejuízos em diversas regiões do DF. Moradores relatam enxurradas, crateras e invasão da água em suas casas. Em Vicente Pires, houve pontos de alagamentos e um muro chegou a cair na Rua 08.

No começo da tarde, também no Paranoá, foi registrada uma queda de árvore que atingiu dois carros estacionados. Pela manhã, uma árvore caiu no Bloco I da 2020 Sul. Já a região do Sol Nascente sofre com alagamentos, danos nos veículos e invasão da enxurrada nas casas dos moradores desde sexta-feira (13/2).