Com fortes chuvas nesta sexta, DF registra acidentes e pontos de alagamento

AC Ana Clara Avendaño* JC Jéssica Cardoso*

chuva na esplanada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A sexta-feira (12/2) de carnaval na capital federal foi marcada por chuvas, ventos e trovoadas em várias regiões administrativas. Devido ao tempo fechado, houve o registro de acidentes nas vias DF-290, na Epia Sul, e em Taguatinga, nos pistões Sul e Norte. Além de uma queda de árvore na Quadra 708 Norte. A temperatura variou entre 25ºC e 17ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre as 9h e as 17h, o local que mais choveu foi a região administrativa do Paranoá, com o registro de 71mm. Em segundo lugar, está a cidade de Brazlândia, com 31,6mm, seguida do Plano Piloto, com 27,8mm.

Durante a tarde, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) registrou pontos de alagamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), nas vias do Pistão Sul e Norte. O trânsito também ficou lento no viaduto da Granja do Torto, sentido Água Mineral.

Para o fim de semana e o feriado de carnaval, a previsão é de temperaturas amenas e chuvas com trovoadas em áreas isoladas. O céu será com muitas nuvens e chances de precipitações em qualquer horário do dia. A tarde poderá ser marcada por chuvas mais intensas, em forma de pancada.

Proteja-se

Confira algumas dicas para se precaver ou saber como agir diante de um acidente causado por um fenômeno da natureza. A Defesa Civil orienta acionar o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), por meio do 193, em situações de emergência. Mas, aqueles que estiverem na rua quando começar a chover devem:

Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés;



Não empinar pipas ou aeromodelos com fio;



Não andar a cavalo;



Não permanecer na água;



Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas;



Não permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;



Não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios;



Não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos;



Nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas.

Piscinas



Durante as chuvas, a orientação é não entrar em piscinas ou lagos por conta do risco de raios e descargas elétricas. Em rios e cachoeiras, o problema é agravado pela possibilidade de tromba d’água.

Veículos



Se possível, não passe em locais alagados com o veículo. Em caso de o condutor não enxergar o meio-fio, o ideal é mudar de rota para não perder o automóvel nem arriscar a própria vida. E, ainda, se houver alagamento, o motorista deve sair do carro imediatamente.

Árvores



Como a tendência dos raios é percorrer o caminho mais curto entre o solo e a nuvem onde foi produzido, não é recomendado estar perto de árvores ou estruturas metálicas.

A poda de árvores que representam risco em áreas públicas pode ser solicitada ao Departamento de Parques e Jardins, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), pelo 3403-2626 ou às administrações regionais.

Residência



Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação é permanecer dentro da residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha. Quando as chuvas forem acompanhadas de raios, é importante não usar telefone ligados em tomadas e não ficar próximo a canos, janelas e portas metálicas.

No caso de inundações, se começar a entrar água dentro de casa, a orientação é desligar o disjuntor para evitar o risco de eletrocussão. O religamento da rede só deve ocorrer depois que ela for revisada, para que não haja colapso no sistema.

Alertas



O canal direto com a Defesa Civil, para esclarecimento de dúvidas ou solicitações, como para avaliação estrutural e de infiltrações, é o 199, ou pelos telefones 3362-1906/1909.

* Estagiárias sob supervisão de Mariana Niederauer