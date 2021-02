Lanchonete vai arrecadar ração e dar sorvete pet na terça-feira, no Pontão

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação )

Os tutores que quiserem aproveitar o feriado ao lado dos melhores amigos poderão usar esse momento para ajudar também uma instituição de resgate animal. Na próxima terça-feira (16/2), no Pontão do Lago Sul, a hamburgueria Geléia vai distribuir sorvete canino para pets que forem fantasiados de carnaval e donos que doarem 1kg de ração (para cachorro ou gato).

Os sacos de rações arrecadados vão para o projeto Acalanto, que resgata, mensalmente, cerca de 100 gatos e cachorros abandonados no Distrito Federal. Idealizado por Lucimar Aparecida, o grupo de protetores independentes existe desde 2014. “Durante a pandemia, a maior dificuldade foi na arrecadação de alimentos para podermos alimentar as centenas de animais resgatados que estão em nossas casas e em lares temporários”, conta Lucimar aparecida.

A lanchonete responsável pela ação diz estar seguindo as regras de segurança exigidas pelas autoridades de saúde. “Além de estarmos cumprindo todos os protocolos de higiene, controlaremos as visitas no dia, para não ter aglomeração, já que é feriado”, afirma Pedro Augusto, diretor de marketing da hamburgueria.

O sorvete canino é feito à base de manga e mel, além de não ter conservantes. O diretor de marketing da lanchonete conta que o alimento foi desenvolvido por uma empresa especializada e com ajuda de uma veterinária nutróloga. “É balanceado para os cachorros. Não tem nenhum tipo de aditivo, conservante ou açúcares ou leite. É ideal para os cachorros, além de ser muito refrescante”, diz Pedro Augusto.

Geléia Pontão

Data: 16/02

Local: Pontão do Lago Sul - SHIS QL 10, lote 1/31 - Lago Sul

Horário: das 12h às 23h