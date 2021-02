Inmet prevê pancadas de chuva com trovoadas para esta segunda de carnaval

CM Cibele Moreira

Os brasilienses devem se preparar para mais um dia de chuva no Distrito Federal. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta segunda-feira (15/2) terá pancadas de chuvas e trovoadas em diversos pontos da capital.

Durante a madrugada, de domingo (14/2) para segunda (15/2), foram registrados 20 milímetros de chuva no Plano Piloto. Na região do Gama, o acumulado chegou a 47 mm de água pluvial.

A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar vai variar entre 100% a 50%.

Segundo Mamedes Melo, meteorologista do Inmet, o clima chuvoso deve continuar ao longo de toda esta semana.

Fique atento e tenha cuidado durante as tempestades

Não se exponha à chuva. Procure local seguro para se abrigar.

Não se abrigue embaixo de árvores.

Evite rios, córregos, piscinas. Esses locais tem mais risco de raios e descargas elétricas, além da probabilidade de tromba d'água em rios e cachoeiras.

Não se exponha em lugares abertos. Exemplo: áreas descampadas, campos de futebol e lugares isolados.

Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica.

O interior do carro é um local isolado e seguro.

Em caso de alagamento nas residências, desligar imediatamente o disjuntor de energia.

Redobrar cuidados no trânsito.

Manter distância segura dos veículos e reduzir a velocidade.