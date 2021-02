Covid-19: DF registra 738 novos casos; ocupação de leitos de UTI é de 84%

SS Samara Schwingel

(crédito: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 738 novos casos e nove mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (15/2), no total, são 285.576 casos confirmados da doença e 4.697 óbitos.

Do total de mortes, 364 eram moradores de Goiás, 48 de outras unidades da Federação e 4.285 do DF.

A maioria dos casos foram registrados em Ceilândia. A região administrativa soma 31.489 infecções confirmadas. Em seguida, Plano Piloto e Taguatinga aparecem, com 26.707 e 23.011 confirmações, respectivamente.

Já a faixa etária com maior número de casos é a dos 30 a 39 anos, com 74 mil confirmações. Porém, as pessoas que mais morrem são as que têm 80 ou mais, que somam 1.212 óbitos.

Ocupação de Leitos

De acordo com o portal da Sala de Situação da Secretaria de Saúde, as redes pública e particular somam 157 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltados para covid-19. Desse total, 132, equivalente a 84%, estão ocupados. Outros 23 estão vagos e dois, bloqueados aguardando liberação.