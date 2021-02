Dois suspeitos de matar estudante de direito em Planaltina se entregam à polícia

LP Luana Patriolino

A polícia prendeu dois envolvidos no assassinato do estudante de direito João Victor Costa de Oliveira, 19 anos. Eles se entregaram neste domingo (14/2) e segunda-feira (15/2), em Planaltina. Outros dois suspeitos continuam foragidos. São eles: Rodrigo Araújo Sousa, 32 anos, e Romário Alves Pereira, 29.

O delegado-chefe da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), Fabrício Augusto Machado, responsável pelas investigações acerca do assassinato do estudante, afirma que o trabalho da polícia segue. “Ainda não temos outras novidades sobre o caso. Ontem, um se entregou e, hoje, outro. Seguimos investigando”, disse.

João Victor foi morto na madrugada de 5 de fevereiro, por volta de 1h. Ele e um amigo estavam em um bar de Planaltina, na Vila Buritis, mas resolveram procurar outro estabelecimento para se divertirem. Enquanto caminhavam pela calçada, um homem, identificado como Edivan, passou em um Fox prata e começou a discutir com o estudante, sem nenhum motivo aparente, segundo as investigações.

Edivan é funcionário de um bar da região e amigos de profissão dele souberam da briga e resolveram “tomar as dores” do colega. Em um Peugeot preto, Douglas Ferreira Boucher, 24, buscou Rodrigo Araújo, 32, e Romário Alves, 29. O quarto envolvido, identificado como Vitório Joaquim de Lima, 30, chegou em seguida, em uma moto. Os criminosos abordaram João e o agrediram na intenção de lhe dar “uma lição”. Ele foi espancado até a morte no meio da rua, a poucos metros do bar. Edivan, o homem que dirigia o Fox prata, chegou a prestar depoimento na delegacia um dia depois do crime, mas não ficou preso, pois constatou-se que ele não teve participação no homicídio.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local foi parada pelos moradores, que informaram aos PMs sobre uma briga envolvendo várias pessoas na região. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também foi acionado para o local, mas encontrou João Victor sem vida.