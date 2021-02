Homem é preso suspeito de estuprar funcionária de bar em Planaltina

DD Darcianne Diogo LP Luana Patriolino

A polícia prendeu um homem de 28 anos, nesta terça-feira (16/2), suspeito de estuprar uma mulher de 35 em um bar na DF-128, em Planaltina. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o rapaz bateu à porta de um bar - que estava fechado - e, ao perceber que a funcionária estava sozinha, pediu uma bebida alcoólica para entrar no local. Ele tirou uma faca do bolso e cometeu o crime em um outro cômodo do estabelecimento. O homem também roubou R$ 70 e o celular da vítima.

A proprietária do bar, ao saber do ocorrido, ligou para o telefone da mulher. O criminoso atendeu e se passou por filho dela. A amiga, então, o enganou dizendo que tinha um dinheiro para entregar para a funcionária, e marcou um encontro. Quando chegou ao local, ele foi reconhecido pela vítima e preso pela polícia. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) para ser medicada.

Tentativa de estupro contra a ex-mulher

Um homem de 28 anos foi preso por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), na manhã desta terça-feira (16/2), por ter tentado estuprar a ex-companheira, de 21 anos, na Fercal. O cumprimento da prisão faz parte da nova fase da operação Fercal Segura, da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o casal, que tem um filho, se relacionou durante cinco anos e teve um relacionamento conturbado, marcado pela violência doméstica. O suspeito, inclusive, já foi preso em flagrante por causa das agressões. Inconformado com a separação, o homem invadiu a casa da jovem na manhã de domingo (14/1) e tentou violentá-la. O crime só foi impedido por causa do irmão da vítima, que ouviu os gritos e saiu para socorrê-la.

A vítima procurou a delegacia no mesmo dia e registrou um boletim de ocorrência. O homem foi preso nesta terça,no local de trabalho, também na Fercal, e permanece à disposição da Justiça. Caso seja condenado, ele pode receber pena de 6 a 10 anos de prisão.