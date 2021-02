Policiais militares prendem homem por tentativa de estupro

PM Pedro Marra

PMs patrulhavam a região quando receberam a denúncia de um estupro na passagem subterrânea - (crédito: PMDF/Divulgação)

Por volta das 7h desta quarta-feira (10/2), policiais militares do 3° Batalhão (Asa Norte) prenderam, em flagrante um homem de 22 anos que tentava estuprar uma mulher, 37, em uma passagem subterrânea da 216 Norte.

Em reportagem de 30 de janeiro, o Correio denunciou a situação de risco nessas passagens. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou vistorias nos locais ao longo das últimas semanas para conferir as condições de insegurança, sujeira, mau cheiro, iluminação deficiente, piso irregular e infiltrações.

Os PMs patrulhavam a região quando receberam a denúncia de que ocorria um estupro na passarela subterrânea da 216 Norte. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem, que tentava violentar a mulher.

De acordo com o sargento Arli da PMDF, ao ver os policiais, o suspeito tentou disfarçar seguindo com o braço sobre o ombro dela andando para o lado contrário. “A mulher, com medo, gesticulou disfarçadamente. Nós entendemos o sinal dela e prontamente imobilizamos o homem”, relata o militar.

O crime começou como umj roubo e logo evoluiu para a tentativa de estupro. O homem foi conduzido para 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Promotoria



Em 2020, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) instaurou procedimento para reunir informações sobre o estado de conservação, iluminação, limpeza, sinalização, segurança e acessibilidade das passagens subterrâneas do Eixão, com base nas discussões promovidas no âmbito da Rede Urbanidade.