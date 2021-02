Ladrões de carro são presos após colisão na Barragem do Paranoá

CB Correio Braziliense

A colisão aconteceu após uma perseguição policial aos criminosos - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens acabaram presos, em flagrante, por roubo de carro na Barragem do Paranoá, na manhã desta quarta-feira (17/2). Os criminosos João Victor Leite de Oliveira, 22 anos, e Leonardo Daniel Luiz de Moraes, 22 anos, se envolveram em acidente após perseguição policial.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP44) realizava patrulhamento na região do Varjão, por volta das 5h50, na Quadra 05, quando avistou, no sentido contrário, um veículo que havia sido roubado horas antes no Itapuã. Os policiais, imediatamente, foram atrás do carro roubado, que desobedeceu a ordem de parada e em alta velocidade e saiu em fuga, no sentido Lago Sul.

Próximo ao balão da Barragem do Paranoá, o condutor do veículo VW Virtus, João Victor, perdeu o controle e colidiu com um poste e com uma mureta de proteção da rodovia. Dentro do carro, foi localizado um simulacro de arma de fogo e uma faca usada no crime.

Os policiais prestaram os primeiros socorros aos dois detidos até a chegada do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF). Segundo a PMDF, após os primeiros atendimentos, os presos foram escoltados até o Hospital do Paranoá (HRPA), onde estão sendo atendidos, para serem encaminhados à 6ª Delegacia para registro.

A corporação descobriu que os objetos que estavam no carro eram de outras vítimas. Inclusive, uma pessoa compareceu na Delegacia e informou que foi roubada durante a madrugada quando estava saindo do trabalho, no Setor Comercial Sul (SCS), próximo ao Banco do Brasil, onde os criminosos estavam fazendo arrastão.