Governo convida população para audiência sobre a Avenida das Cidades

LP Luana Patriolino

A Avenida das Cidades vai passar por Park Way, Águas Claras, Guará e Taguatinga - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal vai construir uma nova avenida para ligar o Plano Piloto a Samambaia. A Avenida das Cidades terá 26km de extensão e deve passar pelo Guará, por Águas Claras, pelo Park Way e por Taguatinga. Nesta quarta-feira (17/2), por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), foi lançado o aviso de consulta e audiência públicas para apresentação dos estudos sobre a construção. Segundo o GDF, o valor estimado do investimento é de R$ 2,9 bilhões. Do total, R$ 1 bilhão será para o enterramento. A estimativa do governo é gerar cerca de 100 mil novos empregos com a construção.

O chamamento vai apresentar os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, além das respectivas minutas de edital e contrato que subsidiarão a futura licitação para contratação de parceria público-privada para a construção da avenida. A consulta será aberta no dia 19 de fevereiro e se estenderá até 31 de março.

A obra da Avenida das Cidades deve começar até 2022, caso todas as licenças sejam liberadas. A previsão é de pelo menos oito anos de trabalho. Segundo o governo, o objetivo é melhorar a infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, e ampliar a oferta de serviços públicos ao longo da via. Além da integração e conexão com o sistema viário existente, a obra irá contemplar grandes áreas verdes, ciclovias, pontes e viadutos.

Projeto

A existência de um corredor viário que liga as duas regiões consta no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) do DF de 1997. No entanto, a proposta nunca chegou a sair do papel. A aposta da gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB) é concretizar a empreitada por meio de parceria público-privada (PPP), conduzida pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) e pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).